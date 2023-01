Sabaudia, inaugurata la pedana nel Centro Anziani l’Erica

É stata inaugurata, nella sede del Centro Anziani l’Erica, una pedana in legno dove tutti gli associati potranno utilizzarla per ballare, per i corsi di ginnastica e altre attività previste.

Il commento del sindaco Alberto Mosca:

“Sono contento che nella sede del Centro Anziani sia stato realizzato questo supporto infrastrutturale. In campagna elettorale mi venne prospettata l’esigenza della pedana in legno per coprire la pavimentazione di sanpietrini che oltre ad essere poco agevole era anche poco sicura. Abbiamo impiegato qualche mese per mettere a punto tutte le procedure. Ora la piattaforma è stata realizzata e i nostri anziani, e non solo, possono riprendere tutte le loro attività”.

Grande soddisfazione tra gli anziani, perché erano anni che chiedevano invano la realizzazione della pavimentazione in legno.

Oltre al Sindaco Mosca e al direttivo al completo del Centro Anziani, presente anche l’Assessore ai servizi sociali, Pia Schintu:

“Soddisfatta di essere riuscita, con il supporto di tutta l’Amministrazione, ad esaudire uno dei grandi desideri dei tanti frequentatori della struttura che ogni giorno trascorrono ore in compagnia all’interno del centro”.