Sabaudia, incendio lambisce le case

Vasto incendio questo pomeriggio a Borgo San Donato, nel comune di Sabaudia, lambite le abitazioni. Il rogo si è sviluppato tra via Colle d’Alba di Levante, via Vespucci e la zona industriale di Borgo San Donato, dove sono andate a fuoco sterpaglie e una parte di un’area boschiva, con l’incendio minaccioso ha sfiorato alcune. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, volontari dei Gruppo Comunale di Protezione Civile, ANC di Sabaudia.

Gestione della viabilità degli agenti della Polizia Locale di Sabaudia. A preoccupare il vento, in grado di propagare le fiamme molto rapidamente. Sfiorato dal fuoco anche un cantiere edile.