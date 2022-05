Sabaudia, incidente alle giostre: la Procura apre un’inchiesta

La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta dopo l’incidente verificatosi sabato sera a Sabaudia quando un pezzo di ferro si è staccato dalla struttura di una delle giostre mentre un gruppo di ragazzini era lanciato a piena velocità sull’impianto.

Tre di loro sono rimasti feriti. Uno, il più grande, di 15 anni, ha riportato varie fratture e sarebbe ricoverato in gravi condizioni . Gli altri due ragazzini invece, di 11 e 13 anni, hanno riportato contusioni e ferite lievi.

I carabinieri hanno sequestrato l’impianto. I titolari del parco giochi allestito in via Principe Eugenio, a-scoltati dai militari, hanno dichiarato di essere in regola.