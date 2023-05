Dramma della strada oggi pomeriggio a Sabaudia, dove una donna ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il fatto è avvenuto sulla Pontina, in direzione Terracina. La donna del 1963 era al volante della sua Fiat Idea quando ha svoltato per accedere ad una abitazione nel senso opposto della corsia. Nel frattempo arrivava un suv Audi che l’ha colpita in pieno. Inutili i soccorsi.