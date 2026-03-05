Sabaudia, indagine chioschi: avviso di garanzia per il sindaco Mosca

Nuovo colpo di scena a Sabaudia dove il sindaco Alberto Mosca ha ricevuto nelle scorse ore un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta “spin off” di quella che riguarda l’assegnazione dei chioschi sul lido della città delle Dune che il mese scorso ha portato all’arresto dell’ormai ex vicesindaco Secci. Un altro avviso di garanzia, nell’ambito della medesima branchia di indagine, riguarda Massimo Baiano, vale a dire il titolare dell’impresa che gestiva i bagnini per le spiagge libere del demanio di Sabaudia.
Insomma, un altro uragano che rischia di destabilizzare l’attuale amministrazione comunale. Il sindaco, già tra gli indagati nel filone d’inchiesta principale per la quale era intercettato, è accusato di aver esercitato pressioni su sul comandante del distaccamento di Sabaudia della Guardia Costiera, invitato più volte al telefono ad “allentare” la morsa dei controlli nei riguardi dei chioschi.
Adesso per Mosca e Baiano la possibilità di presentare una difesa in vista dell’udienza preliminare dopo che la Procura presenterà la richiesta di rinvio a giudizio per i due.