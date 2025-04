Sabaudia, insegue l’ex fin dentro la caserma: arrestato 37enne

Un 37enne di Sabaudia, già sottoposto alla libertà vigilata e ammonito per reati di codice rosso, è stato arrestato in flagranza dei reati di minacce, atti persecutori e danneggiamento.

I carabinieri del Stazione locale sono intervenuti a seguito della richiesta d’aiuto dell’ex moglie dell’uomo, che ha raccontato di essere stata morsa ad una mano dal 37enne che poco dopo le avrebbe danneggiato con calci e pugni, mandando in frantumi il lunotto posteriore. Un’aggressione in strada che ha portato la donna a rifugiarsi all’interno della Caserma dei Carabinieri di Sabaudia, che hanno così prontamente bloccato l’uomo in evidente stato di agitazione.

Condotta aggressiva che è proseguita anche all’interno della caserma, con il 37enne che ha danneggiato con calci e pungi lo stipite in legno della porta di un ufficio. Per lui l’autorità giudiziaria ha diposto il trasferimento in carcere.