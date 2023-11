Sabaudia, irregolarità nell’azienda agricola: due denunce

Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati e aree scoperte non pavimentate adibite a deposito di materiale vario da riutilizzare sprovviste di sistema di raccolta delle acque di prima pioggia. Queste le irregolarità rilevate dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico in un’azienda agricola di Sabaudia.

I militari, coadiuvati dai NAS di Latina, dall’Arpa Lazio e dagli uomini del Comando Provinciale, hanno denunciato i due rappresentanti dell’azienda impartendo delle prescrizioni da sanare quanto prima.