Sabaudia, la Plus Volleyball pronta per l’OmiFer Palmi

La Plus Volleyball Sabaudia si batterà al PalaVitaletti contro OmiFer Palmi. Il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca si svolgerà alle ore 18 di domenica 29 ottobre.

Leondino Giombini (coach Plus Volleyball Sabaudia): “Domenica affronteremo una squadra che è stata costruita per stare tra le prime tre, quattro del campionato e che può vantare giocatori di esperienza come Gitto, Cottarelli e Strabawa. Si tratta quindi di una squadra che necessita della massima attenzione. Da parte nostra cercheremo di migliorare la fase break a partire dalla battuta e di mantenere un cambio palla di alto livello”.

Armando De Vito (Plus Volleyball Sabaudia): “Spero che domenica il pubblico accorra numeroso, comunque giocando in casa avremo un vantaggio in più che dovremo sfruttare. Il Palmi è un team costruito per posizionarsi in alto in classifica. Avendo riposato la prima giornata, arriveranno carichi e decisi per fare punti. Sta a noi farci trovare pronti. È stata una settimana di preparazione impegnativa, infatti i nostri ritmi di allenamento sono elevati. Domenica ci impegneremo come sempre e sarà il campo a decretare il vincitore”.