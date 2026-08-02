Sabaudia, l’Arena del Mare è pronta: il programma di Ventidieci

Sarà un agosto ricco di grandi eventi quello dell’Arena del Mare BCC Roma di Sabaudia, che dal 5 al 18 agosto ospiterà una delle rassegne estive più attese del litorale pontino. La manifestazione, diretta artisticamente da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno e organizzata da Ventidieci con il patrocinio del Comune di Sabaudia, porterà sul palco teatro, comicità, musica e grandi produzioni nazionali.

Ad aprire il cartellone, il 5 agosto, sarà Vincenzo Salemme con la celebre commedia “…e fuori nevica”, uno dei suoi lavori più amati, tra comicità e riflessioni sui legami familiari. Il giorno successivo spazio alla stand up comedy di Max Angioni con “Anche Meno – Round Finale”, spettacolo che ha conquistato il pubblico grazie a ironia, ritmo e uno sguardo originale sulla quotidianità.

L’8 agosto salirà sul palco Maurizio Battista con “Uno, nessuno e centomila”, un viaggio divertente tra le contraddizioni della società contemporanea. Il 9 agosto sarà invece la volta della musica internazionale con i Gipsy Kings Way featuring Pablo Reyes e il loro “Bamboleo World Tour”, omaggio a uno dei brani più celebri della storia del flamenco-pop.

Dal 12 al 14 agosto l’Arena del Mare ospiterà uno degli spettacoli più amati dal pubblico italiano: “Notre Dame de Paris”, l’opera popolare firmata da Riccardo Cocciante che continua a emozionare milioni di spettatori a oltre vent’anni dal debutto.

Il 16 agosto toccherà a Enrico Brignano con il nuovo spettacolo “Bello di mamma!”, mentre il 17 agosto Fiorella Mannoia renderà omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati con il progetto live “Anime Salve”.

Gran finale il 18 agosto con Sal Da Vinci, reduce dal successo ottenuto con “Per sempre sì”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. Per il pubblico pontino sarà l’unica occasione per assistere dal vivo, in provincia di Latina, al nuovo spettacolo dell’artista napoletano.

Un cartellone che unisce alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano e internazionale, confermando Sabaudia come uno dei principali punti di riferimento dell’estate culturale e musicale del Lazio.