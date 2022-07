Sabaudia, Libri nel Parco: arriva Michele Navarra con il suo nuovo libro

L’associazione Sabaudia Culturando, dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti con Dacia Maraini, Giancarlo De Cataldo e Licia Pastore, dà appuntamento a domani alle ore 21 con lo scrittore e avvocato Michele Navarra. Presso la corte comunale di Sabaudia l’autore presenterà il suo ultimo libro “Una giornata cominciata male”.

Michele Navarra è un avvocato penalista dal 1992, nel corso della sua carriera ha avuto modo di seguire alcune delle vicende giudiziarie più importanti della storia italiana, dalla strage di Ustica alle imprese della banda della Uno bianca. Nei suoi libri ha creato il personaggio seriale dell’avvocato Alessandro Gordiani, presente anche nei romanzi Solo Dio è innocente (2020) e Nella tana del serpente, entrambi pubblicati da Fazi Editore.

IL LIBRO:

Durante una sera d’agosto sferzata da un nubifragio estivo, l’imprenditore romano Federico Santini guida a tutta velocità verso l’Argentario per raggiungere Claudia, la sua ultima conquista, mentre rimugina sull’ennesima questione legale in cui lo sta trascinando la sua ex moglie. Tra distrazione ed eccesso di velocità, l’auto di Santini travolge un ciclista. Non sembra esserci nessuno nei paraggi, e l’uomo, incurante dell’accaduto, riprende la sua corsa.

Nel giro di pochi giorni, però, tutto precipita. La mattina di Ferragosto, Santini si risveglia con la mente confusa e la memoria offuscata in un luogo che non conosce. Non riesce a ricordare nulla della notte precedente e, mentre decide di cercare Claudia nella speranza di scoprire cos’è accaduto, si trova invischiato nelle indagini su un terribile omicidio. Sarà l’avvocato Gordiani ad accettare di aiutare Santini, provando a districare la matassa e a ricostruire i fatti avvenuti a Ferragosto. Insieme alla sua abile quanto affascinante collaboratrice, l’avvocato trascorrerà le calde giornate d’estate tra Roma e l’Argentario, tra yacht ormeggiati nei porticcioli e suggestivi scorci del paesaggio toscano, cercando di farsi strada verso la verità e, possibilmente, verso la giustizia.

Il quinto appuntamento si svolgerà lunedì 25 luglio alle ore 21:00 con Rita Cascella che presenterà il suo libro “La stirpe di Ramfis” e dialogherà con la giornalista Licia Pastore.