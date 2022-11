Sabaudia, l’iniziativa ‘Illumina novembre’ contro il cancro al polmone

E’ partita la campagna nazionale di Alcase Italia dedicata alla lotta del cancro al polmone ‘Illumina novembre’. Anche Sabaudia aderisce, insieme agli altri 170 comuni italiani, e lo fa illuminando di bianco l’edificio comunale, un progetto molto sentito, dopo l’ottobre rosa, che quest’anno giunge all’ottava edizione.

L’assessore alla Sanità, Anna Maria Maracchioni ha commentato: “Ritengo che sia un’iniziativa di grande importanza. È il modo migliore per fare capire a tutti quanto sia fondamentale la prevenzione. Sottoporsi a periodici screening è indispensabile per arrivare ad una diagnosi precoce e quindi alla cronicizzazione e, in alcuni casi, anche alla guarigione, senza necessariamente interventi chirurgici e terapie invasive. La prevenzione, insomma, salva la vita! Il mio impegno come assessore alla Sanità è soprattutto quello di fare diventare gli screening una routine. Un modus vivendi per rimanere in salute, insieme ad un’alimentazione sana e ad un’assidua attività fisica”.

Ha sottolineato così la presidente dell’organizzazione italiana no – profit, Alcase, Dea Anna Gatta:

“Insieme e con l’impegno di tutti la neoplasia polmonare potrà diventare una malattia che non fa più paura”.

Per maggiori informazioni sulla campagna di sensibilizzazione Illumina novembre, si può consultare il sito www.alcase.eu