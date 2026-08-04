Sabaudia, lo sport racconta la Costituzione al Parco del Circeo

Si concluderà domani, 5 agosto a Sabaudia l’edizione 2026 del Festival del Mito Sportivo, il progetto culturale promosso da Lab DFG che utilizza lo sport come strumento di educazione, inclusione e cittadinanza attiva. L’appuntamento è in programma alle 19.15 presso la Cavea del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo con l’incontro dal titolo “All’ombra del Parco, nel cuore della Costituzione”.

L’iniziativa sarà dedicata al rapporto tra sport, legalità, diritti e partecipazione, offrendo una riflessione sul ruolo che l’attività sportiva può svolgere nella diffusione dei valori costituzionali e del rispetto delle regole.

Tra gli ospiti attesi figurano Flavio D’Ambrosi, vicepresidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, e Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica e testimonianza di inclusione e superamento delle barriere. A moderare l’incontro sarà il giornalista di Radio24 Dario Ricci.

L’evento, inserito nella rassegna All’Ombra del Parco e organizzato con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, rappresenta l’atto conclusivo di un percorso che nel corso dell’anno ha coinvolto diverse città italiane, tra cui San Bartolomeo in Galdo, Ripa Teatina e Policoro, oltre alla partecipazione simbolica della città greca di Olimpia, culla dei Giochi Olimpici.

La tappa di Sabaudia vedrà la presenza anche dei rappresentanti istituzionali dei Comuni partner, a testimonianza di una rete costruita attorno ai valori dello sport, della cultura, dell’ambiente e della pace.

Sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, il Festival del Mito Sportivo conferma così la propria missione: utilizzare il linguaggio universale dello sport per promuovere legalità, inclusione e partecipazione tra le nuove generazioni.