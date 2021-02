Sabaudia, maxi sequestro di sigarette e sette contrabbandieri in manette

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto 7 contrabbandieri e sequestrato a Sabaudia, in provincia di Latina, 4 tonnellate e mezzo di sigarette nascoste in un capannone.

Ad agire i finanzieri del Gruppo di Nola, che hanno notato in piena notte un tir con targa bulgara sospetto, in base ad indicatori di rischio elaborati per l’esecuzione di controlli economico-criminali del territorio più mirati.

E’ stato così accertato telematicamente, che il tir provenisse da un porto in Grecia, con dichiarazione di trasporto “anomala”. E’ scattato così un inseguimento e controllo del mezzo fino a destinazione, che ha condotto le pattuglie delle Fiamme Gialle fino a un capannone a Sabaudia.

Al momento dell’irruzione, i finanzieri sono riusciti a cogliere in flagranza di reato 7 soggetti (l’autista e la squadra di scaricatori) mentre estraevano dal carico di copertura oltre 4 tonnellate di “bionde”, marca “Chesterfield” e “Mark1”, nascoste all’interno di blocchi in lamiera elettrosaldati.

Tutti arrestati i contrabbandieri: i pontini sono Fabio Bedin, 36 anni di Sabaudia, Stefano Stefanelli 52 anni di Terracina, i napoletani Antonio Giuliano di 28 anni e Lucio Cipolletta di 51 anni, un 45 enne greco Nikolaos Yfantidis, Mykhailo Zakordonskyi, ucraino di 32 anni; Ndiaye Vieux, senegalese, di 31 anni.