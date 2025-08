Sabaudia, minaccia moglie e figli: arrestato 45enne

Grave episodio a Sabaudia nel pomeriggio di ieri, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 45enne di nazionalità indiana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’uomo è stato sorpreso mentre scavalcava la recinzione dell’abitazione della moglie non convivente, minacciando di morte lei e i figli. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Latina su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.