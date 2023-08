Sabaudia, “Moda Media”: giornalisti modelli per un giorno

Domani alle 21.30, in piazza del Comune, a Sabaudia, torna “Moda Media – Giornalisti in passerella”, evento giunto alla sua VIII edizione.

Anche quest’anno il giornalismo incontra lo spettacolo e la solidarietà. A 17 anni dalla prima edizione e a distanza di 5 anni dall’ultima i giornalisti pontini, uniti per una buona causa, sfileranno di nuovo sul palco per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. La manifestazione, ideata da Ebe Pierini nel 2006, è organizzata dal Comune di Sabaudia, Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, con la collaborazione della Pro Loco di Sabaudia.

La regia è affidata, come in tutte le precedenti edizioni a Giuseppe Racioppi.

Ventisei giornalisti pontini per una sera lasceranno redazioni, microfoni, radio, video e siti web per sfilare in passerella con un po’ di incoscienza e tanto autoironia. Il tutto per una giusta causa. Saranno raccolti fondi per l’acquisto di un pulsossimetro per il Punto di Assistenza Territoriale di Sabaudia e per dare un aiuto per l’acquisto della nuova autoambulanza della Croce Azzurra.

I giornalisti indosseranno le creazioni da sera e gli abiti da sposi di Verusca Neroni. Non mancherà un momento – sorpresa dedicato al 90° anniversario della posa della prima pietra di Sabaudia che è stato festeggiato il 5 agosto. Le acconciature saranno affidate ad Anna Bottoni ed allo staff di New Look Fashion Style. Il trucco sarà opera di “Estetica Ester” di Ester De Bellis.

Tra una sfilata e l’altra la serata sarà arricchita dalle voci dei Big Soul Mama, gruppo gospel e soul di Latina diretto da Roberto Del Monte e dalla comicità dell’imitatore Gigi Vigliani.

Come da tradizione la serata, che è anche la festa di fine estate sabaudiana, si concluderà con un meraviglioso spettacolo piromusicale a basso impatto acustico.

È ancora possibile prenotare gli ultimi biglietti disponibili che consentiranno di avere un posto riservato sotto la passerella con un contributo volontario a partire da € 5.00 presso la Pro Loco di Sabaudia, situata in piazza del Comune che domani sera, per l’occasione sarà aperta anche dalle 19.00 alle 22.00

Per rimanere aggiornati sulla manifestazione è possibile anche seguire i profili social ufficiali di Moda Media su Facebook e Instagram.