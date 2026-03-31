Sabaudia, Mosca resta sindaco: bocciata la sfiducia

Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca resta in carica. Non è infatti passata la mozione di sfiducia presentata dai consiglieri di opposizione.

A votare a favore della sfiducia sono stati i consiglieri Lucci, Avvisati, Iorio, Mellano, Massimi, Brina e Di Capua, ai quali si è aggiunto anche Marco Mincarelli, recentemente passato all’opposizione.

Di contro, la maggioranza ha retto compatta: otto consiglieri, insieme allo stesso Mosca, hanno votato contro la sfiducia. Il risultato finale è stato di 9 voti contrari e 8 favorevoli.

Numeri che permettono al primo cittadino di restare alla guida dell’amministrazione.