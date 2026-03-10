Sabaudia, Mosca revoca incarico e deleghe a Schintu e Mincarelli

Revoca dell’incarico all’assessore Pia Schintu e revoca delle deleghe al consigliere Marco Mincarelli. È questa la decisione del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca dopo gli ultimi sviluppi politici all’interno della coalizione. La scelta arriva in seguito al passaggio all’opposizione del consigliere Mincarelli e alle dimissioni annunciate dell’assessore Schintu, entrambi eletti nella lista civica Città Nuova, circostanze che hanno aperto una fase delicata per l’amministrazione comunale.

Il primo cittadino ha quindi deciso di intervenire revocando le deleghe all’Informatica e allo Sportello Europa al consigliere Marco Mincarelli e rimuovendo dall’incarico l’assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica istruzione Pia Schintu. Una decisione che consentirà ora al sindaco di riorganizzare la squadra di governo e dare nuovo impulso all’azione amministrativa.

“Riorganizzerò la giunta per procedere fino a fine mandato portando a termine, insieme alla mia squadra, l’impegno preso nei confronti dei cittadini che hanno creduto e ancora credono in noi – ha dichiarato Mosca –. Molti lavori sono partiti e tanti altri sono in fase di avanzamento come promesso. Non ci fermeremo e continueremo a lavorare per il bene di Sabaudia“.