Sabaudia, muore dopo la puntura di un insetto: donati gli organi

Tragedia a Sabaudia, dove Cinzia Galli, classe 1958 romana in vacanza sul litorale pontino, è deceduta all’ospedale Goretti di Latina dopo un arresto cardiaco, probabilmente causato dalla puntura di un insetto, forse un calabrone. La puntura ha portato la 67enne in shock anafilattico e non c’è stato nulla da fare.

Dopo il decesso della donna, al Goretti è stato eseguito un prelievo multiorgano. Il cuore è stato trasferito a Bari, mentre fegato e rene sono stati destinati a Roma.

L’attività – come riportato dal quotidiano Latina Oggi – è stata coordinata dall’ufficio per la donazione di organi e tessuti della Asl di Latina, che ha seguito l’intero percorso fino al trapianto, nel pieno rispetto delle normative e dei principi. È il secondo trapianto multiorgano effettuato al Goretti nell’anno corrente.