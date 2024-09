Sabaudia, navette attive sul lungomare fino al 29 settembre

Un’azione concreta che servirà a favorire il prolungamento della stagione turistica a Sabaudia. È quanto ha deciso l’Amministrazione comunale , che ha messo in atto un piano mirato per intensificare i collegamenti verso il lungomare. Dal 16 al 29 settembre, in collaborazione con la ditta Bianchi, che gestisce il trasporto pubblico locale, le corse delle navette saranno prorogate per agevolare il flusso di turisti e residenti verso le spiagge. Una mossa strategica, quella del Comune, che punta a dare ossigeno alle attività balneari anche oltre la tradizionale alta stagione.

Nel dettaglio, la navetta destra (Caterattino – Sant’Andrea, Sacramento) attiva dal lunedì alla domenica, vedrà fino a quattro corse giornaliere. Dall’altra parte, la navetta sinistra (Torre Paola – Baia d’Argento – Mezzomonte) effettuerà sei corse dal lunedì al venerdì, che aumenteranno a otto nei giorni di sabato e domenica. Un prolungamento dell’estate che continuerà ad avere collegamenti quasi ogni ora, offrendo una frequenza tale da coprire l’intera giornata, fino al 29 settembre.

“L’obiettivo è garantire un servizio efficiente e continuo, che permetta a tutti di raggiungere il mare senza la necessità di utilizzare l’auto privata. Con le navette a disposizione, il problema del parcheggio, viene eliminato alla radice. Non dimentichiamo anche il servizio sperimentale di bus elettrico gratuito, nel mese di agosto, accessibile e molto comodo anche per i disabili. Stiamo cercando soluzioni sempre migliori, dunque, per rendere ritempranti le vacanze nella nostra Sabaudia”.

Così il sindaco Alberto Mosca:

“Zero stress per il parcheggio potremmo chiamare questa iniziativa, che mira a rendere l’esperienza di mare più rilassante e accessibile a tutti. Una scelta che guarda alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, offrendo una valida alternativa alla mobilità su gomma privata, spesso causa di ingorghi e disagi. La città deve saper sfruttare al massimo le proprie risorse naturali, senza limitarsi ai tradizionali mesi estivi. E noi ci stiamo impegnando molto su questo fronte”.

Queste le parole del vicesindaco e assessore al turismo, Giovanni Secci.

Il prolungamento del servizio, frutto di un accordo tra il Comune e la ditta Bianchi, sempre disponibile, si inserisce in una strategia più ampia di rilancio della costa di Sabaudia. Dopo un’estate contrassegnata da presenze record, si punta a estendere il richiamo del turismo balneare anche al mese di settembre.

La decisione ci continuare a fornire tale servizio pubblico, rappresenta quindi, un segnale importante per il comparto turistico, che guarda con fiducia a questa operazione di fine estate. Un’iniziativa che non è passata inosservata agli occhi di albergatori e ristoratori, i quali sono certi che l’attenzione verso la mobilità sostenibile e la destagionalizzazione prosegua anche in futuro.

Le navette diventano così simbolo di un cambiamento necessario, di una visione strategica che prova a coniugare sviluppo economico e rispetto dell’ambiente.