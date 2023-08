Divieto di bivacco, falò e fuochi d’artificio, questa l’ordinanza emessa dal sindaco di Sabaudia che entrerà in vigore dalle 19 di questa sera fino alle ore 7 di giovedì 17 agosto.

La decisione di emanare questa ordinanza deriva dalla necessità di tutelare l’incolumità pubblica e preservare l’ambiente circostante in un giorno con molto afflusso turistico come quello di Ferragosto. Non solo prevenire la sicurezza del cittadino ma anche salvaguardare quella che è la sicurezza ambientale.