Sabaudia non si “assicura”: da inizio anno boom di veicoli senza copertura

Quarantacinque sequestri di auto, moto e veicoli effettuati dagli agenti della Polizia locale di Sabaudia dall’inizio dell’anno per mancanza di copertura assicurativa. A pagare il prezzo sono gli automobilisti ligi alle regole. Quelli che, in caso di incidente, rischiano di non ricevere alcun risarcimento se coinvolti con chi viaggia in modo irresponsabile senza RC auto.
I dati emersi dagli accertamenti degli agenti mostrano un quadro sorprendente: la maggior parte dei trasgressori, infatti, è costituita da cittadini italiani, molti dei quali sono anche insospettabili professionisti, ben lontani da situazioni di reale difficoltà economica.
In tempi in cui la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità condivisa, il fenomeno dei veicoli non assicurati resta un campanello d’allarme che Sabaudia non può permettersi di ignorare ed è per questo che gli agenti della Polizia locale proseguiranno con i controlli.