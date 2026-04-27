Sabaudia, oltre 240 atleti al via per il Triathlon Olimpico: Perri e Casciotti dominano

Grande partecipazione e clima di sport nella 13ª edizione del Triathlon Olimpico di Sabaudia, che ha visto al via più di 240 atleti impegnati lungo il tradizionale percorso articolato tra nuoto, ciclismo e corsa.

A tagliare per primo il traguardo nella gara maschile è stato Matteo Perri, atleta romano del team 3k Cremona, che ha chiuso la prova con il tempo di 1 ora, 51 minuti e 30 secondi. Tra le donne, prestazione netta per Maria Casciotti di Anzio (Purosangue ASD), capace di imporsi con il crono di 1 ora, 53 minuti e 40 secondi, staccando nettamente le avversarie.

Oltre agli aspetti agonistici, la manifestazione ha rappresentato anche un momento di riflessione e condivisione. Prima della partenza, infatti, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Riccardo Giorgi e Simone Besco, vittime della strada a cui l’evento è dedicato.

La riuscita della giornata è stata possibile grazie al contributo delle istituzioni e al lavoro sinergico di volontari e operatori impegnati nella gestione e nella sicurezza del percorso. Alla cerimonia di premiazione era presente anche il delegato allo sport del Comune di Sabaudia, Massimo Mazzali, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

«Un plauso a Massimiliano Zanetti per l’organizzazione perfetta e per promuovere con l’A.S.G.S., la sicurezza stradale come priorità imprescindibile visto che si ricordavano Riccardo Giorgi e Simone Besco, vittime della strada. Il supporto che io e l’Amministrazione Comunale di Sabaudia diamo a questa manifestazione, è sempre più importante perché ci crediamo particolarmente. Un grazie particolare al corpo della Polizia Locale, un grazie alla Protezione Civile comunale e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione».

Un’edizione che ha confermato il valore sportivo e sociale del Triathlon di Sabaudia, sempre più punto di riferimento per gli appassionati della disciplina nel territorio.