Sabaudia, opere abusive sulle dune: denunciato

Intervento dei Carabinieri Forestali sul lungomare di Sabaudia, dove nei giorni scorsi è stata accertata la presenza di alcune opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni all’interno del Parco Nazionale del Circeo.

I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Sabaudia, durante un controllo nel tratto del Lungomare Pontino ricadente nel territorio comunale, hanno individuato una palizzata in legno e un terrapieno realizzato sul piede dunale, a ridosso del demanio marittimo. Secondo quanto ricostruito, l’area era stata colmata con sabbia prelevata dall’arenile e sistemata all’interno di sacchi di juta.

Le verifiche hanno permesso di appurare che gli interventi erano stati eseguiti in assenza di titoli autorizzativi in una zona sottoposta a diversi vincoli ambientali e paesaggistici. Il sito, infatti, ricade in un contesto particolarmente delicato dal punto di vista naturalistico: Zona di Protezione Speciale, area tutelata dalla Convenzione Ramsar per le zone umide, oltre che soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Al termine degli accertamenti e dell’attività informativa, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il proprietario del terreno interessato dalle opere. La zona spiaggia-duna, spiegano i militari, rientra anche tra le aree di attenzione previste dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, in relazione al pericolo di frana e inondazione. Per questo motivo qualsiasi intervento deve essere preceduto da studi tecnici specifici e autorizzazioni adeguate.

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo prosegue l’attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali, con l’obiettivo di tutelare un ecosistema fragile e di alto valore. L’Arma invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali comportamenti che possano mettere a rischio l’ambiente o la sicurezza pubblica.