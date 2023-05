Sabaudia, oro agli Europei di pattinaggio: premiata la Essolino

Dopo gli ottimi traguardi e la medaglia d’oro agguantata agli Europei di pattinaggio a Paredes, Giordana Essolino è stata accolta in Comune dal sindaco Mosca e dall’Assessore allo Sport Massimo Mazzali per essere premiata con un gagliardetto della città di Sabaudia.

Giordana è nata e cresciuta a Sabaudia che ha cominciato a pattinare giovanissima nella società Asd il Sole, incoraggiata dalla madre, Claudia Capitani, allenatrice capace e vero e proprio baluardo del pattinaggio artistico pontino.

“Mi congratulo con Giordana Essolino perché spesso ci si dimentica di coloro che conducono una vita silenziosa ma sono valore aggiunto e di prestigio per la nostra Città. Giordana oltre ad avere raggiunto ottimi traguardi come quello di salire sul podio degli Europei di pattinaggio è doppiamente encomiabile perché riesce a conciliare sport agonistico e studio con eccellenti risultati anche come studentessa in Biologia”.