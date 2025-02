Sabaudia ospita il Duathlon di Carnevale: sport e inclusione al centro dell’evento

Questa domenica, il comune di Sabaudia ospiterà il Duathlon di Carnevale, organizzato dall’Associazione Guida Sicura, con la partecipazione di oltre 200 atleti che si sfideranno tra corsa e ciclismo, attraversando il centro cittadino e il lungomare. L’evento promuove temi di grande rilevanza sociale, come la sicurezza stradale, e sarà anticipato, sabato 22, dal “villaggio della sicurezza”, dove sarà possibile guidare automobili BMW messe a disposizione da un concessionario locale per sensibilizzare sull’importanza della guida sicura.

L’organizzatore Massimiliano Zanetti ha annunciato anche la riparazione, a spese dell’associazione, delle numerose buche presenti lungo il percorso di gara, dimostrando come lo sport possa diventare motore di miglioramento per il territorio. Dopo la competizione degli adulti, domenica ci sarà spazio per i giovani, con corse e gare in bici dedicate ai bambini nelle vicinanze della Piazza del Comune.

Tra i protagonisti ci saranno anche 21 piccoli atleti della Zhero Triathlon ASD di Latina, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, e per la prima volta nel Lazio gareggeranno due giovani triatleti affetti da disturbo dello spettro autistico, sottolineando il valore di inclusione dell’iniziativa: “Crediamo che lo Sport sia un linguaggio universale – Presidente della Zhero Triathlon ASD di Latina, Alessio Grassucci – capace di abbattere barriere e di unire persone indipendentemente dalla religione cultura o abilità motorie.

Un cammino iniziato due anni fa con questi bambini Autistici dove ogni percorso ed ogni obiettivo hanno lo stesso valore, l’inclusione, non come principio fine a se stesso, ma come forza che ci spinge a crescere insieme come Squadra e come comunità di bambini che condividono la passione per il triathlon”.