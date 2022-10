Sabaudia Pallavolo, male la prima di campionato

Sconfitta nel debutto del campionato di pallavolo maschile di serie A3 per il Sabaudia Pallavolo in tre set in casa del Tuscania.

In avvio coach Saccucci ha schierato il suo Sabaudia con Schettino in regia opposto a Rossato, centrali Tognoni e Molinari, laterali Zornetta e De Paola con Meglio libero, poi nel corso del match coach Saccucci ha dato spazio al resto della panchina a sua disposizione. Dall’altra parte della rete il Tuscania ha replicato con Leoni in regia e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado laterali e Sorgente libero.

La formazione pontina non riesce a strappare nemmeno un set alla compagine viterbese che, davanti al pubblico del palazzetto dello sport di Montefiascone, si prende il primo set 25-18, replica nel secondo 25-20 e chiude i conti con il 25-19 del terzo spicchio di partita durata complessivamente un’ora e mezza.

“Abbiamo giocato alla pari per lunghi tratti sia nel primo sia nel secondo parziale con i nostri avversari molto bravi soprattutto negli scambi finali a sfruttare al meglio alcune situazioni di gioco sulle quali noi dobbiamo ancora crescere e migliorare – spiega coach Marco Saccucci a fine partita – Le prime giornate servono soprattutto per capire quali sono i nostri punti di forza e anche cosa fare meglio, queste informazioni dovranno già portarci a correggere e migliorare già dalla prossima partita casalinga con il Napoli”.

“È stata una partita dura, contro una squadra che ha spinto moltissimo in battuta e hanno di conseguenza avuto le cose facili in fase break e a muro mentre non siamo stati bravi di migliorare la situazione durante il corso della gara con gli altri fondamentali, ora bisogna ripartire in allenamento e provare a migliorarci” ha aggiunto capitan Stefano Schettino.

Domenica prossima, al PalaVitaletti alle 18:00, il Sabaudia Pallavolo riceverà la visita del QuantWare Napoli nel debutto casalingo.