Sabaudia, parcheggio abusivo nel Parco del Circeo: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Parco di Sabaudia hanno denunciato un uomo per aver realizzato un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in un’area di particolare pregio naturalistico e completamente priva dei necessari titoli autorizzativi.

L’intervento è stato eseguito nella fascia retrodunale del lungomare pontino, in un lotto privato situato in una Zona di Protezione Speciale e sottoposta a vincolo paesaggistico. Dall’area, attraverso un sentiero tra la macchia mediterranea, è possibile accedere direttamente al lungomare e alla spiaggia.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito il comodatario del terreno all’Autorità giudiziaria con l’accusa di cambio di destinazione d’uso del suolo e distruzione o deterioramento di habitat naturali in area protetta. Contestata anche una sanzione amministrativa, compresa tra 1.000 e 10.000 euro, per la mancata Valutazione di Incidenza Ambientale.

I Carabinieri ricordano che il Comprensorio Naturalistico delle Dune del Parco Nazionale del Circeo è un’area particolarmente fragile e protetta, la cui conservazione è fondamentale. Per questo motivo l’accesso alle spiagge deve avvenire esclusivamente attraverso le passerelle predisposte, così da preservare il delicato ecosistema dunale.