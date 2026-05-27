Sabaudia, Parco Plozner verso la riapertura: pubblicata la gara per il chiosco

Passo avanti verso la riapertura e la valorizzazione di Parco Plozner, dove è stata pubblicata sulla piattaforma Net4Market la procedura di gara per l’affidamento della gestione del chiosco all’interno dell’area verde.

Un passaggio atteso da tempo che entra ora nella fase operativa e che punta a restituire piena funzionalità a uno spazio considerato strategico per la socialità cittadina e per l’accoglienza di residenti e turisti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è individuare un gestore in grado di attivare un servizio di bar e ristoro stabile e decoroso, trasformando il chiosco in un presidio vivo all’ingresso della pineta, in zona Largo Toigo, punto di passaggio quotidiano soprattutto nei mesi estivi.

Il chiosco e la sua area esterna rappresentano da anni un luogo simbolico della vita urbana di Sabaudia: una struttura di dimensioni contenute ma centrale per la fruizione del parco e per la presenza costante sul territorio.

Oltre all’aspetto ricreativo e sociale, la riattivazione del servizio viene considerata importante anche sul piano della sicurezza, grazie alla presenza continuativa di un’attività commerciale che può contribuire al presidio dell’area nelle diverse fasce orarie.

La documentazione di gara è disponibile online e contiene tutte le informazioni utili per la partecipazione alla procedura. Gli operatori economici interessati potranno consultare gli atti e presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma telematica dedicata.

La sfida ora passa al mercato: l’obiettivo è restituire al Parco Plozner un punto di riferimento stabile, capace di diventare nuovamente uno dei poli della vita sociale della città delle dune.