Sabaudia, paura in via India: a fuoco un magazzino

Attimi di paura in via India a Sabaudia dove, un magazzino in disuso, avrebbe preso fuoco nella notte tra venerdì e sabato. Stando ai primi accertamenti condotti dalle autorità competenti, il rogo sarebbe scaturito da un mucchio di rifiuti presenti all’interno dello stesso stabile per cause ancora al vaglio da parte dei carabinieri della stazione locale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Latina che, precipitatisi sul posto, hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area