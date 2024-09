Sabaudia piange Mariagrazia Bedin, la mamma vittima della strada a Fondi

Mariagrazia Bedin, la giovane madre di 24 anni deceduta nel tragico incidente di Fondi, viene ricordata sui social con commoventi messaggi di cordoglio. A distanza di ore dall’incidente, che ha sconvolto la comunità di Sabaudia, di cui la ragazza era originaria, amici e conoscenti continuano ad esprimere la loro incredulità e tristezza per una vita spezzata troppo presto.

La donna, madre di tre bambini, si trovava a bordo di una Volkswagen Golf GTI insieme al compagno, Ali Hoxha, albanese di 22 anni, il loro figlio di sei mesi e la sorella dell’ uomo. Purtroppo, l’impatto è stato fatale per Mariagrazia, che è morta sul colpo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù. In condizioni serie anche la sorella di Ali Hoxha. Intanto, il compagno di Mariagrazia, che era alla guida dell’auto, è accusato di omicidio stradale dopo essere risultato positivo ad alcol e droga. Si trova ai domiciliari.

La comunità rimane profondamente colpita da questa tragedia, con tanti che si stringono attorno alla famiglia della vittima, offrendo supporto e affetto in un momento così difficile.