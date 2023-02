Sabaudia, Piazza del Comune gremita per la festa di Carnevale

Piazza del Comune di Sabaudia piena di gente, grande successo nel Carnevale del Martedì Grasso con Coriandoli, stelle filanti, carri allegorici, musica, frappe gratuite e tantissimo divertimento per piccoli e grandi.

Dopo quasi tre anni di pandemia ognuno di noi ha sentito forte la voglia e l’entusiasmo di tornare a divertirsi senza paura. Tradizionale il rogo del Re e della Regina del Carnevale e la sfilata dei sei carri allegorici che hanno davvero incantato.

Sono stati moltissimi i complimenti giunti all’Amministrazione comunale di Sabaudia e a tutti coloro che, ogni anno, si impegnano per realizzare giganti figure di cartapesta, da genitori, nonni e docenti.

“Sono stati giorni di festa e soprattutto di aggregazione – ha commentato il Sindaco

Mosca -. Vedere bambini e famiglie gioire è stata una gran bella soddisfazione. Grazie a tutti per l’impegno profuso. Un grazie particolare lo rivolgo alle famiglie, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a tutti i bambini che hanno partecipato alla manifestazione di ieri e domenica scorsa a ‘La più bella mascherina’, al Salone San Francesco. Eventi come questi fanno riscoprire il senso di comunità, rinsaldando la coesione sociale”.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita del Carnevale – ha commentato il vice Sindaco, nonché assessore al Turismo e alla Cultura, Giovanni Secci -. Un grazie di cuore allo staff del Sindaco, agli agenti della Polizia Locale, ai volontari della Protezione Civile, all’Associazione Amici in Festa e agli operatori della società Del Prete. Grazie, davvero a tutti. Il Carnevale di quest’anno, nonostante il successo, per noi è solo un punto di partenza e non di arrivo. Il prossimo anno, infatti, introdurremo nell’organizzazione tante novità che saranno, sicuramente, una piacevole sorpresa e siamo sicuri che coinvolgeremo ancora di più la Città”.