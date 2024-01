Sabaudia, Piazza Oberdon cambia look con il restyling del Demanio Militare

Nonostante l’attesa di qualche anno, saranno finalmente eseguiti i lavori di riqualificazione delle palazzine del Demanio Militare destinate ad alloggi di servizio, ubicate nei pressi di Piazza Oberdan di Sabaudia.

A darne notizia al Comune è stato lo Stato Maggiore dell’Esercito dopo che il sindaco Alberto Mosca aveva scritto al Ministero della Difesa per dare corso alla riqualificazione delle palazzine demaniali, restituendo così decoro all’area del centro urbano.

Così il sindaco dopo la positiva notizia dell’avvio dei lavori che contribuiranno a preservare il patrimonio storico e artistico della Città delle dune ha dichiarato:

“Sono soddisfatto che il Ministero della Difesa, dopo i miei interventi, abbia accolto la richiesta di provvedere alla riqualificazione delle palazzine situate nelle adiacenze di Piazza Oberdan, da diversi anni non più manutenzionate. Sabaudia, emblema dell’Arte Razionalista, merita di tornare ad essere decorosa. Il Centro di Fondazione è continuamente meta di professionisti, ricercatori universitari, anche stranieri, e turisti che giungono nella nostra Città per ammirare le linee architettoniche degli edifici e le prospettive che li caratterizzano. È pertanto nostro interesse prioritario garantire il più ampio decoro del Centro storico, anche in vista del 90ennale dall’inaugurazione di Sabaudia. Ringrazio pertanto il Dicastero della Difesa per l’attenzione e la sensibilità che ha dimostrato all’istanza dell’Amministrazione di Sabaudia”.