Sabaudia, picchiato fuori dalla discoteca: le indagini

Un 26enne, PR di varie feste della provincia e giovane ingegnere, è stato aggredito e ferito nella notte tra sabato e domenica sul Lungomare Pontino, all’esterno dell’Oasi di Kufra.

L’episodio si è verificato intorno alle 3:30, quando il ragazzo, dopo aver partecipato a una festa, stava raggiungendo la sua auto insieme a un’amica. Due sconosciuti lo hanno improvvisamente spintonato e picchiato prima di fuggire, facendo perdere le loro tracce.

Il 26enne è stato soccorso da un’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato ricoverato per le ferite riportate al volto. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Latina hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori e fare luce sui motivi dell’aggressione.