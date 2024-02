Sabaudia, positivo l’impatto economico generato dalla serie Netflix ‘Adorazione’

La serie Netflix ‘Adorazione’ è stata girata per mesi a Sabaudia a partire da fine estate 2023 e ha determinato un valore importante per tutto l’indotto economico della città. Si tratta della serie tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo, già sceneggiatrice di titoli di successo come SKAM Italia e Prisma. La serie è composta da sei episodi e diretta da Stefano Mordini e racconta la storia di un’estate trascorsa a Sabaudia da un gruppo di ragazzi e ragazze, un’estate che cambierà per sempre la loro vita.

La notizia è stata accolta con particolare favore dal sindaco Mosca, perchè aveva visto a suo tempo nell’arrivo della produzione televisiva non solo un’opportunità per promuovere le bellezze del territorio, ma anche un significativo impulso all’economia locale.

La società Picomedia srl, produttrice della serie, ha recentemente inviato un report al sindaco per ringraziare la Città per la collaborazione e ha fornito una stima dettagliata delle spese sostenute durante le riprese.

Tra le voci principali si contano oltre 520 mila euro per i pernottamenti in hotel per il cast e la troupe, oltre 252 mila euro per le comparse, 144 mila euro per i servizi di catering e più di 234 mila euro spesi in città, tra bar e punti ristoro. Queste cifre testimoniano l’ampio impatto economico che la produzione ha avuto sulla Città, creando opportunità di lavoro e stimolando le attività produttive locali.

Il sindaco Mosca ha accolto con soddisfazione la notizia, sottolineando l’importanza di Sabaudia come location ambita per i produttori cinematografici e televisivi. Le splendide ambientazioni naturali della città hanno attirato l’attenzione di registi e produttori, portando non solo alla realizzazione di produzioni di alto livello che rendeono Sabaudia sempre più una location da privilegiare, ma anche un incremento per tutto l’indotto ecomomico locale: hotel, risotranti, bar, fino ad arrivare anche al coinvolgimento degli artigiani. Il sindaco Mosca ha dichiarato:

“Siamo estremamente orgogliosi del ruolo che Sabaudia sta giocando nell’industria dell’intrattenimento. La serie ‘Adorazione’ è solo l’ultimo esempio di come le nostre bellezze naturali possano diventare una risorsa per la nostra comunità, portando non solo visibilità, ma anche benefici economici tangibili”.

L’arrivo di ‘Adorazione’ ha generato grande entusiasmo tra i sabaudiani che ora attendono con ansia il debutto della serie nell’autunno prossimo. Nel frattempo, Sabaudia continua a godere del suo status di destinazione ideale per le produzioni cinematografiche e televisive, anche per accrescere i vantaggi per la città e i suoi abitanti.