Sabaudia, precipita dal balcone del nipote e muore sul colpo

Un uomo di 74 anni residente a Sabaudia ha perso la vita in un incidente drammatico avvenuto poco dopo le 17.30.

Secondo una prima ricostruzione, il settantenne, rimasto bloccato fuori dal proprio appartamento, avrebbe tentato di accedere dall’esterno, scavalcando il balcone dell’abitazione vicina, appartenente al nipote. Purtroppo, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato per oltre sette metri, finendo violentemente sul marciapiede sottostante. I passanti e i commercianti presenti in Corso Vittorio Emanuele II hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza e un’auto medica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente, lasciando attoniti i presenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire la dinamica esatta della tragedia. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi necessari per comprendere appieno come si sia svolto l’incidente.