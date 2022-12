Sabaudia, premiato il bambino doppiatore nel film “Pinocchio”

Ciro Clarizio il bambino prodigio di Sabaudia, che ha doppiato la voce nel film ‘Pinocchio’ di Guillermo Del Toro, è stato premiato questa mattina dal sindaco Alberto Mosca.

l Primo Cittadino ha donato all’11enne sabaudiano il Monopoli della Costituzione. Un gioco da tavolo per fare in modo che Ciro possa imparare tutti gli articoli della nostra Costituzione divertendosi.

“Ciro è colui che ha doppiato la voce, in lingua italiana, a Pinocchio di Guillermo Del Toro. Oltre ad essere un bravo studente, Ciro frequenta una scuola di canto e recitazione a Latina e Roma. Un grosso impegno per un ragazzetto di 11 anni. Le eccellenze che danno lustro a Sabaudia è giusto che vengano riconosciute. L’altro giorno – ha spiegato il Sindaco – ho chiamato personalmente la famiglia di Ciro per conoscerla ed invitarla in Comune per dare loro un piccolo riconoscimento, a nome di tutta la Città”.

Ciro Clarizio nato a Castellammare di Stabia, vive a Sabaudia, con i genitori e il fratello più grande, da quando aveva 3 anni e frequenta la prima media alla Scuola Giulio Cesare.

Il film del celebre burattino di Collodi è già disponibile su Netflix. Secondo la critica è l’opera cinematografica d’animazione dell’anno e c’è chi sostiene che potrebbe essere uno dei candidati all’Oscar 2023.