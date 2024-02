Sabaudia, prende le birre nell’alimentari e pretende di non pagare

Entra in un alimentari per acquistare diverse birre poi una volta alla cassa minaccia, picchia e porta via 60 euro al titolare. E’ accaduto a Sabaudia dove un 35enne del posto è stato arrestato in flagranza del reato di rapina.

A suo dire non era tenuto al pagamento della merce, questo è quello che ha detto il 35enne al proprietario dell’alimentari una volta giunto in cassa per pagare. A bloccarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Sabaudia che, una volta espletate le formalità di rito, lo hanno tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Per il proprietario dell’alimentari, un cittadino di origine indiane, si è reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118 che gli hanno riscontrato varie escoriazioni facciali e un trauma alla piramide nasale.