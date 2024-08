Sabaudia, presentazioni di due libri agli ”Eventi all’ombra del parco”

A Sabaudia continuano gli ”Eventi all’ombra del parco: aperitivo in musica con l’autore”, la rassegna organizzata dalla casa editrice Lab DFG, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo e con la partecipazione del Casale del Giglio che metterà a disposizione, durante ogni appuntamento, un aperitivo gratuito e per tutti.

I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi e domani in via Carlo Alberto 180 (Centro visitatori Parco – Sabaudia), entrambi alle ore 19:00. Le serate saranno animate dalla musica di Vero a metà, una cover band di Pino Daniele che ha appena celebrato 20 anni di carriera con esibizioni in tutta Italia. Oggi verrà presentato il libro “Sulle orme di Circe” di Stefano Orsini mentre domani “6967: Germogli sotto la neve” di Alice Pescarollo , entrambi pubblicati da Lab DFG.

SULLE ORME DI CIRCE – Questo volume racchiude non solo due storie che si uniscono, bensì un dettagliato viaggio alla scoperta degli splendidi luoghi e della natura sconfinata del Circeo. Sulle orme di Circe – Storie di vita e di sport all’ombra della Maga è un inno alla corsa, alla natura, all’amore e a un posto del cuore che ognuno di noi ha dentro di sé. Ai capitoli in cui la Maga, Flavio e Nicole si avvicendano sul promontorio si alternano quadri che narrano le esperienze di vita del protagonista e autore Stefano, in una storia dove introspezione, avventura, dialoghi veri e immaginari ci guidano lungo il percorso della Maratona Maga Circe, tra mito e posti unici tutti da scoprire. Prefazione di Jacopo Volpi.

STEFANO ORSINI – Stefano Orsini (Roma, 1969) giornalista professionista dal 1997 e una laurea in Giurisprudenza nel cassetto, fa parte della redazione di RAI Sport. È al suo quinto libro e nel gennaio 2023 è stato nominato Testimone e Ambasciatore della bellezza del comune San Felice Circeo.

6967: GERMOGLI SOTTO LA NEVE – Figlia di un famoso notaio romano, Myriam viene deportata con la sorellina Naomi ad Auschwitz. La forza e in parte l’incoscienza della sua età la portano a trovarsi su quel sottilissimo filo tra la vita e la morte che scandisce i minuti nei campi di sterminio. Situazioni che non sfuggono all’ufficiale Alexander Mayer, figlio del più noto gerarca nazista Christoph Mayer, e al suo sottoposto Albert Dach. 6957 – Germogli sotto la neve è una storia d’amore e di profonda amicizia, una storia che affronta il rapporto genitore-figlio e la complessa dinamica delle aspettative personali e sociali.

ALICE PESCAROLLO – Nata a Roma nel novembre del 2006, Alice Beatrice Pescarollo frequenta il liceo classico Gaio Valerio Catullo a Monterotondo, in provincia di Roma. Nel tempo libero si dedica alla scrittura, gioca a tennis e frequenta il British School Group. Crede nell’amicizia come valore fondante della sua vita e si è ispirata al suo gruppo per la narrazione di questa storia.

L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma per le ore 19 di mercoledì 4 settembre. Sempre nel cuore del parco, in via Carlo Alberto 180, sarà possibile gustarsi una serata affidata alla musica di I musicisti di Euterpe e alla presentazione di “We all love Ennio Morricone” di Luigi Caiola per Lab DFG.