Sabaudia, pugno duro all’abbandono dei rifiuti: 105 multe

Centocinque multe già staccate e sanzioni per un totale di 11.550 euro. È questo il bilancio della massiccia operazione di controllo messa in atto dalla Polizia Locale di Sabaudia per contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti nelle strade, nelle aree verdi e negli spazi pubblici della città. Il fenomeno dei sacchetti selvaggi e delle discariche a cielo aperto continua a colpire un territorio dal valore inestimabile: Sabaudia, nota come la “città delle dune”, custodisce infatti un patrimonio ambientale unico ed è immersa nel cuore del Parco Nazionale del Circeo. Ogni rifiuto lasciato dove non dovrebbe, oltre a colpire il decoro urbano, rappresenta un vero e proprio sfregio alla tutela dell’ambiente.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il sindaco Alberto Mosca, che ha voluto ricordare come non esistano scuse per chi non rispetta le regole:

“Invito tutti i cittadini a seguire correttamente il calendario di raccolta della ditta Del Prete. Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti i servizi non mancano: basta chiamare il numero verde per fissare un appuntamento, oppure si può sfruttare l’isola ecologica itinerante secondo i giorni previsti. Non ci sono motivi validi per abbandonare i rifiuti sul territorio”. Il primo cittadino ha poi espresso il suo ringraziamento agli agenti della Polizia Locale: “Il loro lavoro quotidiano è fondamentale per individuare chi sbaglia e per riaffermare un principio base della convivenza civile: tenere pulita la città è un dovere civico e una forma di rispetto verso la comunità”.

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che questo è solo l’inizio. Per il futuro la parola d’ordine sarà tolleranza zero: i controlli e le attività di prevenzione saranno ulteriormente intensificati per fermare chiunque rischi di danneggiare l’immagine, il turismo e la qualità della vita di Sabaudia.