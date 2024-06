Sabaudia, riapre lo storico varco Moravia al mare

Riapre al mare di Sabaudia lo storico Varco Moravia. Ordinanza sindacale in ottemperanza alle sentenze del TAR della sezione distaccata di Latina e del Consiglio di Stato. Queste sentenze hanno respinto il ricorso per l’annullamento promosso dalla società Oprafin, proprietaria del terreno su cui si trova il varco, successivamente all’Ordinanza Sindacale n.19 del 18 agosto 2022.

L’accesso all’arenile, situato in prossimità del numero civico 110 della Strada Lungomare Pontino, tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, sarà quindi nuovamente fruibile. Questa apertura soddisfa le legittime aspettative dei turisti e cittadini, che potranno accedere liberamente alla spiaggia libera senza dover percorrere lunghi tratti di strada a piedi, riducendo così il rischio di incidenti con i veicoli in transito.

L’apertura del Varco risponde anche alle esigenze di pronto soccorso, protezione civile e sicurezza pubblica, facilitando l’accesso per i servizi di emergenza.

La Polizia Locale e i Carabinieri vigileranno sul rispetto dell’ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre di quest’anno. In caso di inadempienze, il varco sarà aperto in modo coattivo per garantire il diritto di libero accesso all’arenile.