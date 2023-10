Sabaudia, ristrutturazione di Torre civica e Palazzo comunale: al via i lavori

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della facciata del Palazzo comunale e della Torre civica di Sabaudia.

Dopo l’impegno del Sindaco Mosca, con personali incontri al Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, unitamente all’assessore all’Urbanistica Vittorio Tomassetti e l’ottenimento di 590 mila euro da parte della Soprintendenza per le province di Frosinone e Latina, è stato assegnato l’incarico alla ditta che ha risposto al bando pubblicato direttamente sempre dalla Soprintendenza, garantendo così la massima professionalità nell’esecuzione dei lavori.

La Torre Civica e il Palazzo comunale, testimoni silenziosi della storia di Sabaudia, saranno oggetto di un attento e meticoloso processo di restauro, che li restituirà al loro antico splendore.

La Città delle dune, dunque, dopo 90 anni tornerà ad essere più incantevole di prima e entro il 15 aprile, giorno dell’anniversario dell’inaugurazione, verranno conclusi i lavori e il Palazzo Comunale riconsegnato alla Città.

“È con grande soddisfazione che annunciamo che sono iniziati i lavori di ristrutturazione – ha commentato il Sindaco Alberto Mosca -. Un intervento necessario e indispensabile dopo 90 anni. Appena si è insediata l’Amministrazione che mi pregio di guidare, ci siamo subito messi in movimento per raggiungere l’obiettivo del restauro del prezioso Palazzo comunale e della Torre Civica. I Sabaudiani meritano una città decorosa – ha concluso il Sindaco – e noi ci stiamo impegnando per curarne ogni minimo dettaglio. Il Palazzo comunale sarà consegnato restaurato, così ci assicurano gli addetti ai lavori, entro il 15 aprile 2024, prima dei festeggiamenti in occasione dei 90 anni dall’inaugurazione della Città”.