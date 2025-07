Sabaudia, ritrovati e restituiti due motorini rubati a San Felice

Due motorini rubati sono stati rintracciati e restituiti ai legittimi proprietari dalla Polizia Locale di Sabaudia.

Il fatto è avvenuto tra via Garibaldi e via Torino, dove i mezzi erano stati parcheggiati in maniera apparentemente ordinaria. Gli agenti, impegnati in controlli mirati e grazie a un’attenta osservazione, hanno riscontrato delle anomalie che li hanno spinti a verificare le targhe.

Il riscontro non ha lasciato dubbi: i due mezzi erano stati rubati pochi giorni prima a San Felice. Una volta incrociati i dati con le denunce, i motorini sono stati prontamente riconsegnati ai proprietari.