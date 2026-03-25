Sabaudia, ruba uno zaino e lo abbandona poco dopo: denunciato

Ha rubato uno zaino da un’auto in sosta, per poi abbandonarlo poco distante. Per questo un uomo di 35 anni, residente a Sabaudia, è stato denunciato dai Carabinieri per furto.
I fatti risalgono allo scorso 23 marzo, quando un 42enne del posto ha presentato querela dopo essersi accorto del furto subito. Le indagini avviate dai militari della Stazione di Sabaudia hanno permesso, in breve tempo, di risalire al presunto responsabile.
Decisive le immagini dei sistemi di videosorveglianza e il successivo riconoscimento da parte della vittima: secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prelevato lo zaino dall’auto parcheggiata sulla pubblica via, trovata con le portiere non chiuse a chiave.
All’interno c’erano documenti personali, poi ritrovati dallo stesso proprietario a poca distanza dal luogo del furto.