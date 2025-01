Sabaudia, rubano infissi in un’abitazione: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 27 anni e una donna di 29 anni, entrambi residenti nel territorio pontino. Sono accusati di furto in abitazione e porto di armi atti ad offendere.

L’operazione è scaturita da un’indagine avviata a seguito di una querela presentata il 29 gennaio 2025 da una donna di 75 anni, la quale ha denunciato il furto di alcuni infissi dalla sua abitazione. I Carabinieri hanno identificato i sospetti mentre si trovavano a bordo di un’auto e, durante la perquisizione personale e veicolare, hanno trovato un martello e una troncatrice, materiali che sono stati sequestrati.

In aggiunta, il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo poiché l’uomo non era in possesso della patente di guida. Pertanto, è stato anche sanzionato ai sensi dell’articolo 116 comma 15 del Codice della Strada. Infine, i militari hanno segnalato gli indagati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.