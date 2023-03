Sabaudia, rubano la lavagna digitale: i bambini scrivono ai ladri

Si sono intrufolati di notte forzando la finestra di una delle classi della scuola elementare De Ruosi di Borgo Vodice. Poi si sono recati dritti verso il loro obiettivo: una lavagna digitale in uso all’interno del plesso scolastico. Ladri senza scrupoli quelli che domenica notte hanno privato l’istituto sabaudiano di un bene prezioso e così amato dai bambini. Tanto da spingere gli alunni a scrivere una letterina agli stessi malviventi che ha fatto presto il giro del web, pubblicata integralmente anche sul sito de Il Messaggero. Questo il contenuto: “Cari ladri, (cari si fa per dire) siamo i bambini della III A della scuola primaria di Borgo Vodice. Questa mattina siamo entrati in classe e abbiamo sentito un gran freddo e non capivamo perché. La maestra Matilde ci ha spiegato che la finestra dell’aula l’avete forzata voi ed è rimasta aperta tutta la notte. Abbiamo scoperto che nella IV B avete portato via la digital board. Noi all’inizio abbiamo provato rabbia, tristezza e poi ci siamo sentiti sconvolti e confusi confessano i piccoli – Perché l’avete fatto? Per noi bambini questo è diventato uno strumento utilissimo: lo usiamo come lavagna, per vedere documentari e come libro digitale. Non riusciamo proprio a capire come avete potuto rubare proprio a noi bambini. Oggi abbiamo capito che nel mondo ci sono davvero persone cattive, ma noi vorremmo un mondo gentile concludono – Per questo ci auguriamo che il nostro digital board vi possa servire a studiare per diventare persone istruite e oneste”.