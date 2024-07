Sabaudia saluta gli atleti in partenza per i Giochi Olimpici di Parigi

Sabato 20 luglio, alle ore 11, l’aula consiliare del comune di Sabaudia sarà teatro di un incontro straordinario. La città è pronta a salutare i suoi atleti in partenza per i Giochi Olimpici di Parigi. L’evento, carico di significato e orgoglio, vedrà la partecipazione dell’Amministrazione Mosca, degli allenatori, delle famiglie degli atleti in partenza e di tutti i cittadini che vorranno salutare i campioni che porteranno il tricolore sul prestigioso palcoscenico internazionale.

I giovani, che si sono distinti nella canoa e nel canottaggio, sono pronti a rappresentare l’Italia con grinta e determinazione, portando con sé anche i colori e i valori di Sabaudia. La preparazione ai Giochi Olimpici è stata un percorso di sacrifici e impegno e ora è il momento di raccoglierne i frutti.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, per condividere insieme un momento indimenticabile e dare forza agli atleti che si apprestano a vivere il loro sogno olimpico.