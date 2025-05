Sabaudia, scatta il divieto di avvicinamento per la vicina stalker

Minacce e atti persecutori ai danni della vicina di casa, tanto da spingerla a lasciare il suo appartamento per tornare a casa dei genitori. E’ quanto successo a Sabaudia, dove gli agenti della Questura di Latina hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di una donna.

La responsabile dell’episodio da tempo aveva iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi, uniti a richieste moleste, ai danni dell’inquilina dell’appartamento al piano di sopra, un contesto di liti inizialmente riferibili a motivi di condominiali ma in seguito sfociate in vere e proprie minacce subite dalla vittima.

Quest’ultima infatti in più occasioni era stata fermata dalla donna che lamentava infiltrazioni subite dal suo appartamento e problematiche inerenti la sua cantina ma le richieste erano diventate continue e aggressive tanto che in un’occasione, la vittima era stata fermata per strada mentre era intenta a fare una passeggiata ed era stata minacciata. La donna aveva iniziato a temere per la propria incolumità, fino a decidere di lasciare il suo appartamento e trasferendosi prima a casa dei genitori e poi trovando ospitalità a casa di un’amica.

L’acquisizione delle testimonianze ha permesso di ricostruire come negli anni le condotte della donna fossero state poste in essere nei confronti anche di altri condomini tanto da obbligare alla vendita degli appartamenti. Le attività investigative poste in essere dai poliziotti della Squadra mobile di Latina, hanno consentito di tracciare il quadro delle condotte persecutorie subite dalla vittima, che unito allo stato d’ansia e timore ingeneratole, hanno consentito al giudice di emettere la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, eseguita nella giornata di ieri dagli agenti della Mobile.