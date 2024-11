Sabaudia sconfitto a Reggio Calabria: la Domotek si impone in tre set

Il Vidya Viridex Sabaudia esce sconfitto dalla trasferta contro la Domotek Reggio Calabria, che si impone con un netto 3-0. Questo risultato porta entrambe le squadre a quota 12 punti nella classifica del girone Blu del campionato di Serie A3 di pallavolo maschile.

Coach Nello Mosca analizza la gara: «Per due set siamo stati in partita, ma nel primo abbiamo commesso troppi errori sotto rete, mentre nel secondo un turno di battuta molto efficace dei nostri avversari ha vanificato il nostro vantaggio. Nel terzo set, invece, abbiamo mollato, e questo non deve più accadere. La squadra deve sempre lottare e cercare di strappare almeno un set. In generale, però, siamo dove mi aspettavo in questa fase del campionato. Ora concentrazione sulla prossima gara contro Modica, un avversario ostico».

Il match ha visto i pontini lottare nei primi due set: il primo si è chiuso 25-22 per i padroni di casa, mentre il secondo è stato deciso ai vantaggi, con un finale amaro per il Sabaudia (27-25). Nel terzo parziale, invece, i calabresi hanno dominato, chiudendo 25-17.

Gabriele Canari, assistant coach del Sabaudia, aveva già avvertito delle difficoltà di questa trasferta, sottolineando le qualità della Domotek, capace di mettere in difficoltà anche la capolista Sorrento.

Il Sabaudia tornerà ora in campo per due impegni casalinghi: il 1° dicembre contro l’Avimecc Modica e il 7 dicembre contro la capolista Romeo Sorrento, prima di chiudere il girone d’andata il 14 dicembre in trasferta contro Campobasso.