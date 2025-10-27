Sabaudia, scontro tra auto e scooter: 16enne elitrasportato a Roma

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Sabaudia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un giovane di appena 16 anni. L’impatto si è verificato in via Carlo Alberto, nei pressi di una delle traverse centrali della città.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooter su cui viaggiava il ragazzo si sarebbe scontrato con un’automobile. La dinamica è tuttora in fase di accertamento, ma l’urto è stato particolarmente violento con il minorenne che è stato sbalzato a diversi metri di distanza riportando ferite serie.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane. Considerate le sue condizioni, i sanitari hanno successivamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo dell’incidente per il trasferimento d’urgenza in un ospedale di Roma, dove il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata.