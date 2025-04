Sabaudia, scopre una pistola mentre ara: bracciante chiama i carabinieri

Insolita scoperta nella mattinata di ieri a Sabaudia, dove un bracciante agricolo, intento a lavorare un terreno adiacente alla propria abitazione, si è imbattuto in un barattolo metallico contenente una pistola calibro .357 con matricola illeggibile e sei proiettili.

L’uomo, sorpreso dal ritrovamento, ha subito allertato il numero unico per le emergenze 112, richiedendo l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno effettuato un accurato sopralluogo, procedendo al sequestro dell’arma e del munizionamento.

La pistola è stata inviata ai laboratori specializzati per gli accertamenti balistici e per tentare la ricostruzione della matricola, al fine di verificare un eventuale coinvolgimento in fatti di cronaca. Le indagini sono ora in corso per chiarire la provenienza dell’arma e da quanto tempo si trovasse sepolta nel terreno.